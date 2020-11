Viral News: शादी कैसी भी हो लोगों के चर्चा का केंद्र बन ही जाती है. अगर शादी बेमेल हो तो कहने ही क्या. फिर तो दूर-दूर तक बातें होती हैं. ऐसी ही एक शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. शादी इसलिए चर्चा में है क्योंकि दूल्हा 78 साल का और दुल्हन 17 साल की थी. Also Read - Viral Video: आंटी साइड देना...ये सुनते ही महिला ने जड़े लड़की को कई थप्पड़, जमकर हुई मारपीट, देखें

दोनों के बीच उम्र में करीब 61 साल का फासला. इंडोनेशिया में हुई ये शादी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई.

शाादी की तस्वीरें भी खूब वायरल होने लगीं. लोग ये देख हैरान रह गए कि कैसे बुजुर्ग व्यक्ति ने बच्ची से शादी की. पर अब इस मामले से जुड़ी एक और खबर आई है.

A 78-year-old man from #Indonesia who married a 17-year-old girl has decided to part ways with his wife within 22 days of their wedding. The couple, named #AbahSarna, 78, and his wife #NoniNavita, 17, who got married last month filed for divorce last week. pic.twitter.com/3mfqO3IXB9

— RustyFact (@RustyFact) November 5, 2020