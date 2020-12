Viral: किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो तो लोग बेहतर से बेहतर नोट्स बनाना चाहते हैं. जिससे उन्हें सारे मुख्य प्वाइंट्स एक जगह पर ही मिल जाएं. अगर ऐसे नोट्स बने-बनाए मिल जाएं तो सोचिए सोने पर सुहागा हो जाए. ऐसे ही नोट्स देने की पेशकश एक आईपीएस अधिकारी ने ट्विटर पर की. बस फिर क्या था, लोग तो मानो पगला ही गए. Also Read - Viral: बेटियों की खूबसूरती बनी मुसीबत, लोगों ने मां को किया ट्रोल, कहा- पैसों के लिए बच्चियों से...

ट्वीट करने वाले अधिकारी हैं आकाश तोमर. उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने 2012 के यूपीएससी नोट्स देने की पेशकश की है.

मौजूदा समय में इटावा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक(एसएसपी) के पद पर तैनात आकाश तोमर के इस ट्वीट से मानों सोशल मीडिया पर आग लग गई हो. एक-दो नहीं, बल्कि हजारों लोग उनसे नोट्स पाना चाहते हैं.

आकाश तोमर ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा, “अगर किसी को इस बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए नोट कैसे बनाया जाए, कृपया अपना ईमेल आईडी पोस्ट करें. मैं आपको अपने नोट्स मेल करूंगा.”

(Updated Links)

My 2012 UPSC notes (How to make notes in an efficient manner)

Pl download the .zip file (250 MB) from links shared below ::

(1) https://t.co/SEnx4UBgum

(2) https://t.co/xkF7SgylY8

(3) https://t.co/rsS1mlaC0Y

(4) https://t.co/1rWYZUTd6L

— Akash Tomar IPS (@akashtomarips) December 13, 2020