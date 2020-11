Viral Photo: चोरी के डर से अक्सर लोग साइकिल, बाइक को चेन से बांध देते हैं. कभी किसी खंभे से तो कभी दूसरी मजबूत चीज से. पर क्या किसी को गाड़ी को चेन से बांधते देखा है. कार भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि स्कॉर्पियो. जी हां, ऐसी ही एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. Also Read - 7 फीसदी से भी कम दर कोटक महिंद्रा बैंक दे रहा Home Loan,जानिए-कौन-कौन बैंक दे रहे हैं सस्ता होम लोन

फोटो मशहूर उद्यमी आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर की. बता दें कि आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और ऐसी ही तस्वीरें, वीडियो शेयर करते रहते हैं.

फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, Not exactly a high tech locking solution but at least it shows the owner's possessiveness! To me, this pic perfectly describes how I feel under lockdown. This weekend I'm going to try breaking that chain..(with my mask on!)

Not exactly a high tech locking solution but at least it shows the owner’s possessiveness! To me, this pic perfectly describes how I feel under lockdown. This weekend I’m going to try breaking that chain..(with my mask on!) pic.twitter.com/CbW4FUml1a — anand mahindra (@anandmahindra) November 6, 2020

फोटो वायरल हो गई है. खबर लिखे जाने तक इसे 8.3K Likes मिल चुके थे. लोग इसे जमकर लाइक कर रहे हैं और मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं-

Sir.. with this kind of possessiveness ..owner of the car would be sleeping inside 😊 — Avinash Nandwana (@AvinashNandwana) November 6, 2020

The idea used is like tieing a big elephant with a small chain so that elephant thinks he is tied and can’t move. So this vehicle for him is like a elephant 🐘🐘 — RajeshG (@garajesh31) November 6, 2020

I think he has tied the tree to the mighty Scorpio to make sure no one cuts it down — Vikram Dandekar (@vikramdandekar) November 6, 2020

New feature in car lock system…its means we should plan more trees… — Yashankit Sharma (@YashankitSharma) November 6, 2020