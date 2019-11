नई दिल्ली: दुनिया में कभी कभार मौत के नजदीक के कुछ पल भी दिल को छूने में कामयाब हो जाते हैं. मौत के ठीक पहले का वो मंजर किसी मरने वाले की आंखों से देखा गया सबसे हसीन मंजर होता है.विस्कॉन्सिन के ऐपलटन में रहने वाले नॉर्बर्ट स्कीम के साथ भी कुछ ऐसा हुआ. अक्सर मौत के करीब जा रहे लोगों से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है. अस्पताल के बिस्तर पर लेटे नॉर्बर्ट से भी यही पूछा गया मगर उनके जवाब ने उनके अपनों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी दे दी. नॉर्बर्ट ने कहा वो अपने बेटों के साथ आखिरी बार बियर पीना चाहता है.

इस मंजर को एडम उनके पोते ने कैद कर ट्विटर पर पोस्ट कर दिया. और यह तस्वीर पोस्ट होते ही पूरी दुनिया में वायरल होने लगी. इस तस्वीर में नॉर्बर्ट अपने हाथों में बियर लिए दिखाई दे रहे हैं. साथ ही उनके साथ उनकी पत्नी जोआन और उनके बच्चे, बॉब, टॉम और जॉन भी बियर के साथ वहां मौजूद हैं. बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार,नॉर्बर्ट की 87 साल की उम्र में कोलन कैंसर से मृत्यु होने के कुछ घंटे पहले ही यह तस्वीर क्लिक की गई थी.

My grandfather passed away today. Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW — Adam Schemm (@AdamSchemm) November 21, 2019

इस तस्वीर के कैप्शन में पोते एडम ने लिखा, “मेरे दादाजी का आज निधन हो गया है, वो बस आखिरी बार अपने बेटों के साथ बियर पीना चाहते थे.” इस दिल छू जाने वाली तस्वीर को अब तक 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. दिलचस्प बात तो ये है किनॉर्बर्ट के इस अंतिम क्षण वाली तस्वीर ने कई लोगों को अपने करीबी की याद दिला दी. इस फोटो के कमेंट में कई लोगों ने अपने साथ हुए इसी तरीके के हादसे का जिक्र किया. ये हैं कुछ ट्वीट्स:

My grandmom did the same thing but with shots of Bailey’s 😭💓 pic.twitter.com/LjSg757YIn — gnocchi plate (@brussproutsrock) November 21, 2019

Did the same thing with my Dad in May. Cold beer and a Yankee game. My condolences pic.twitter.com/aNSULc7AT8 — Robert Dorsch (@RichterSupt) November 22, 2019

बीबीसी से बात करते हुए एडम स्कीम ने बताया कि वो लोगों की इस प्रतिक्रिया से खुश हैं.