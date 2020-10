Viral: हरीश साल्वे ने आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड कैरोलिन के साथ शादी कर ली है. ये फोटोज चर्चा का विषय बनी हुई हैं. कारण है हरीश साल्वे की 64 साल की उम्र. वहीं कैरोलीन 56 साल की हैं. Also Read - Adah Sharma की अदा ने फैंस के उड़ाए होश, कयामत ढहाने वाली इन फोटोज से नहीं हटेगी आपकी नज़र

सोशल मीडिया पर ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है. जाने-माने वकील और पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने बुधवार को लंदन में शादी की है.

ईसाई रीति-रिवाज से ये शादी संपन्न हुई. जिसके बाद इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं. शादी कोरोना काल के नियमों को ध्यान में रखकर की गई. बताया जा रहा है कि शादी में केवल 15 लोग मौजूद थे.

देखें तस्वीरें-

At 65, Harish Salve tied knot yesterday with Caroline Bossard!! Good luck @harishsalvee Sir for a happy married life. pic.twitter.com/Ra9BmTrMNg

— 🇮🇳Sudhir🔗 (@seriousfunnyguy) October 29, 2020