Viral Photos: भूत-प्रेत के नाम से भला किसे डर नहीं लगेगा. ऐसे ही बातें आजकल सोशल मीडिया पर हो रही हैं. दरअसल, एक महिला ने अपने नए घर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. जिसे देखकर लोग डर गए.

खबर अमेरिका से है. तस्वीरें पोस्ट करते ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं. लोग इसे खौफनाक डॉल बता रहे हैं.

इन तस्वीरों में एक गुड़िया दीवार में चुनी हुई दिखाई दे रही है. गुड़िया का चेहरा डरावना है, एक आंख भी नहीं है. महिला ने तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि उसकी बहन नए घर में शिफ्ट हुई, जहां के बेसमेंट में उसे ये दिखी. उसने लिखा, My sister moved into a new house and found this in the wall of her basement

देखें-

My sister moved into a new house and found this in the wall of her basement pic.twitter.com/37cHIxQmvN

— The Only Living Dead Girl in New York (@missjellinsky) December 2, 2020