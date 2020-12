Viral: सोशल मीडिया पर हर रोज तरह-तरह के वीडियोज, पोस्ट वायरल होते रहते हैं. और कई बार ये उस नतीजे तक पहुंचते हैं जिसका अंदाजा हम-आप भी नहीं लगा सकते. ऐसे ही ताजा-ताजा वायरल ट्वीट है xiaomi फोन से जुड़ा. एक लड़के के मसखरी में किए गए ट्वीट ने उसे फ्री में फोन का हकदार बना दिया. Also Read - Viral: IPS अधिकारी ने छात्रों को नोट्स देने की पेशकश की तो पगलाए लोग, हजारों लग गए कतार में...

ट्विटर पर अक्सर कई सारे ट्रेंड्स चलते हैं. इन ट्रेंड्स पर लोग उससे जुड़े अपने एक्स्पीरियंस और राय शेयर करते हैं. ऐसा ही एक ट्रेंड पिछले दिनों भी चला. जिसमें लोग अपनी शादी से पहले किसी इच्छा को पूरी करने की बात लिखने लगे.

इसी ट्रेंड में एक लड़के ने अपनी अनोखी विश लिख डाली. इस ट्विटर यूजर का नाम है कमाल अहमद. कमाल ने 11 दिसंबर को ट्वीट किया, "मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मुझे Mi 10T Pro नहीं मिल जाता."

ये ट्वीट इतना वायरल हो गया कि ट्वीट के 10 दिन के बाद यानी 21 दिसंबर को Xiaomi ने कमाल को मुफ्त में यह फोन ही दे दिया.

देखें-

haha! I think you are now ready to get married 😂😂

On a serious note, #Mi10TPro is probably the best flagship phone in India right now. I hope you like it. 🙏 Please do try out the #108MP camera and share your feedback with us.

I ❤️ #Mi #Mi10 #Mi10T https://t.co/fsrOsQfVZP pic.twitter.com/mKVvZw9SH6

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) December 21, 2020