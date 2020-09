Viral Tweet: केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने ऐसा ट्वीट कर दिया है जो विवादों में आ गया है. लोग इस ट्वीट को लेकर कई तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं. Also Read - Golden Turtle: नेपाल में दिखा बेहद दुर्लभ सुनहरा कछुआ, लोग बोले- साक्षात विष्णु का स्वरूप, पूजने लगे...

दरअसल इस ट्वीट में इसाक ने भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में 'धोखा' शब्द का इस्तेमाल किया है.

इसाक ने ओणम के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए और 14 तरह की सब्जियों के उचित मूल्य की घोषणा करते हुए ट्वीट किया, ''हम महाबली (राजा बलि) का उत्सव मनाते हैं, न कि उनके साथ धोखा करनेवाले वामन का. महाबली ने किसी के साथ जाति और पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया.''

देखें ट्वीट-

Happy Onam! We celebrate Mahabali who did not discriminate by caste or creed , not Vamana who cheated him.This edition of harvest festival has something to celebrate. Kerala has announced floor prices for 14 types of vegetables in its drive for self sufficiency in vegetables.

