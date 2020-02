मैंगलोर: दुनिया में बहादुरी और जाबांजी की कहानी कई लोगों ने गढ़ी हैं मगर किसी गली के कुत्ते के लिए अपने जान को जोखिम में डालने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती हैं. एक ऐसी ही कहानी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छाई हुई है. मैंगलोर की 40 वर्षीय महिला ने 30 फ़ीट की गहराई वाले एक कुएं में जाकर कुत्ते की जान बचाई है. इस रेस्क्यू का वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग इस महिला की हिम्मत और जज़्बे की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं.

एक लोकल रिपोर्ट के मुताबिक आपसी भिड़ंत में एक कुत्ता इस गहरे कुएं में गिर गया और फिर कई लोगों ने इसे बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए. उसके बाद रजनी दामोदर शेट्टी नाम की इस महिला ने खुद को रस्सी की मदद से कुएं के अंदर उतारा और कुत्ते की जान बचाकर उसे बाहर निकाला.

यहां देखिए पूरा वीडियो:

Bless the lady who saved the Dog pic.twitter.com/UfguvHBnAG — Mauna (@ugtunga) January 31, 2020

अब देखिए ‘हीरो’ रजनी के इस प्रयास पर लोगों का रिएक्शन:

For me, she is a hero.. — (@bidishalolo) January 31, 2020

Hopefully people will become more sensitive towards all life forms and someday we will have a world free from animal slaughter and other brutalities.

This lady is actually doing something unlike the activist animal lovers who just click selfies with their dogs & cats. — Abhishek Joshi (@digimontgsa) January 31, 2020

When bravery meets an act of kindness… . — Knucklehead (@jst_chill_out) January 31, 2020

She is #THE #SAVIOR. Still this kind of people exists, thank God. Whereas we can see, nurses of NRS MEDICAL COLLEGE of Kolkata killing numerous puppies on the pretext that they are disturbing elements and may bite. — Saumyajit Biswas (@BiswasS5) January 31, 2020

इन सब चीज़ों से ऐसा लगता है इंसानियत अभी ज़िंदा है.