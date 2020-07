Viral Video: पूरी दुनिया में कोरोनावायरस की वजह से लोग परेशान हैं. ऐसे में मस्ती के अंदाज में जीवन जीने का सही तरीका सिखाता एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में एक अफ्रीकी शख्स, किशोर कुमार का हिट गाना गाते दिखाई दे रहा है. Also Read - OMG! नहीं मिली शराब तो पी लिया सैनिटाइजर, फिर जो हुआ वो रौंगटे खड़े कर देगा...

सोशल मीडिया पर लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. वीडियो में अफ्रीकी व्यक्ति पेड़ पर चढ़ते हुए गा रहा है, रोते-रोते हंसना सीखो…

यूं तो अमिताभ बच्चन की फिल्म अंधा कानून का ये गाना पहले से ही हिट है, पर अब इस अलग अंदाज में इसे सुनना लोगों को भा रहा है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया भारतीय वन सेवा अधिकारी ने. शेयर करने के बाद खबर लिखे जाने तक इसे 10 हजार से अधिक लोग देख चुके थे.

देखें-

Rote rote hasna seekho… (Learn to laugh when you’re crying) Haste haste rona…. (Learn to cry when you’re laughing) pic.twitter.com/EkXm4WBeM0

लोगों को ये वीडियो खूब भा रहा है. वे इस पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

He is dancing and enjoying like he feels the words. Great.

— chinmay (@chinmayonly) July 30, 2020