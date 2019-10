नई दिल्लीः ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बिरटोला गांव में उस वक्त हलचल मच गई, जब स्थानीय लोगों ने एक दलदल में एक हाथी को गिरा हुआ देखा. हाथी को दलदल में देखने के बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से हाथी की जान बचाई और उसे दलदल से बाहर निकाला. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रेस्क्यू टीम और ग्रामीण हाथी को दलदल से निकालने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हाथियों का एक झुंड बुधवार की रात भोजन की तलाश में गांव की तरफ निकला था, जहां से वापस लौटते समय एक हाथी कीचड़ और पानी से भरे दलदल में गिर गया. दलदल में गिरने पर हाथी इसमें बुरी तरह से फंस गया. इस पर ग्रामीणों ने हाथी को वहां से निकालने के प्रयास शुरू कर दिए और वन विभाग को भी इसकी सूचना दी.

#WATCH Odisha: Forest officials & locals rescue an elephant which had fallen into a well, near Birtula village of Sundargarh district. (24.10.19) pic.twitter.com/Z0w2WMSQY4

— ANI (@ANI) October 24, 2019