Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे-ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिन्हें देख एक बार लोगों को भी यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है. ऐसा ही एक वीडियो आजकल धूम मचा रहा है. इस वीडियो में एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी रिश्वत लेती दिख रही है. सोशल मीडिया पर इसके वायरल होते ही लोगों ने कमेंट्स करना शुरू कर दिया है.

वीडियो पोस्ट करने वाले का दावा है कि ये वीडियो पुणे का है. जहां एक महिला पुलिसकर्मी रिश्वत ले रही है. वीडियो parth v kaweeshwar नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो शेयर करते हुए इसने लिखा,

Is this the way you are going to deal the crime?? Take some serious action against this Lady police. It's on Sai Chowk #Pune #PunePolice #Corona #Bribe #Corruption #CorruptPolice #Shame

वीडियो में दिखता है कि एक स्कूटी सवार महिला ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस महिलाकर्मी को रिश्वत देती है. इसके लिए वो उसकी पिछली जेब में पैसे मोड़कर डाल देती है.

जानकारी के मुताबिक, ये वीडियो पुणे के साईं चौक पर बनाया गया. वीडियो देखकर लगता है कि इसे घटनास्थल के पास कुछ ऊंचाई पर खड़े लोगों ने बना लिया. फिर ये सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया.