Viral Video: जबलपुर में एक ऑटोरिक्शा चालक को दो लोगों द्वारा बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सोमवार को हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है.

वीडियो में आरोपी अभिषेक दुबे एवं चंदन सिंह ऑटोरिक्शा चालक अजीत विश्वकर्मा की कथित रूप से पिटाई करते हुए दिख रहे हैं, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया है.

From Jabalpur, Madhya Pradesh: The loading auto hit the scooty rider in Jabalpur, after the girl called her relative there, they beat up the driver unconscious and people watching were mere spectators did nothing to help.#MadhyaPradesh #jabalpur pic.twitter.com/pxorERGrtG

