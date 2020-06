Viral Video From Pakistan: पाक‍िस्‍तान (Pakisan) से ऐसा वीड‍ियो सामने आया है, जो आपकी सोच से परे है. यही वजह है क‍ि इस वीड‍ियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. सोशल मीड‍िया पर वायरल (Viral Video) हो रहा है. वीड‍ियो लुटेरों (Robbers) का है. Also Read - Viral Video: मोहम्‍मद रफी के 'ढल गया दिन' पर जवानों की ऐसी ट्रेनिंग नहीं देखी होगी आपने...

अब आप सोच रहे होंगे कि लुटेरों ने ऐसा क्‍या कर द‍िया क‍ि लोग उनके फैन हो गए. दरअसल इस वीड‍ियो में लुटेरों ने उम्‍मीद से हटकर कुछ कर द‍िया है.

गल्फ न्यूज की खबर के मुताबि‍क, वीड‍ियो कराची, पाक‍िस्‍तान का है. इस वीड‍ियो को सोशल मीड‍िया पर भी शेयर क‍िया गया है.

वीड‍ियो में द‍िखाई देता है क‍ि बाइक पर दो लुटेरे आते हैं, और एक ड‍िलीवरी मैन के पास जाते हैं. पीछे बैठा व्यक्ति डिलीवरी मैन से खाने का थैला लेता द‍िखता है.

फि‍र डिलीवरी मैन के साथ बातचीत में वो डिलीवरी मैन फूट-फूटकर रोने लगता है. ये देखकर लुटेरे उसका सामान वापस कर देते हैं. उससे हाथ भी मि‍लाते हैं. उसे गले लगाते हैं.

We trying to find this rider and help him. Twitter do your thing and SPREAD. pic.twitter.com/MrgZNYkwVj

— Major. Arham 🇵🇰 (@ArhamSayss) June 16, 2020