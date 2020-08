Viral Video: देश में इस समय 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन की चर्चा है. पर इस बीच रामेश्वरम से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. लोग इन्हें राम मंदिर व श्रीराम से जोड़कर देख रहे हैं. Also Read - Ram Mandir Bhoomi Pujan: छात्र जीवन में की थी कारसेवा, आज हैं IPS अफसर, कहा- सपना पूरा...

दरअसल, रामेश्वरम के आसमान में सोमवार को अद्भुत नजारा देखने को मिला. यहां सोमवार दोपहर सूर्य के आसपास एक गोलाकार आकृति यानी रिंग दिखने लगी. हजारों लोगों ने इस अद्भुत नजारे को फोन में कैद कर लिया.

वैज्ञानिकों के अनुसार, ये रिंग सूर्य और चंद्रमा का एक गोलाकार प्रभामंडल है. 22 डिग्री एंगल पर एटमॉस्फेरिक आइस क्रिस्टल और लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ये रिंग बनता है.

यही वजह है कि इस तरह की घटना को ‘हॉलो इफेक्ट’ भी कहते हैं. देखें वीडियो-

#Watch Rameswaram: A bright ‘Halo’ around the sun was spotted in the sky around noon today. Locals enjoyed the spectacle in the sky for more than half an hour. #TamilNadu pic.twitter.com/GtRXwoXVxZ

— ANI (@ANI) August 3, 2020