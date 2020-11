Video: गाने सुनते हुए एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना लेटस्ट ट्रेंड है. लोगों को अक्सर ऐसा करते आपने देखा होगा. पर जॉगिंग करते हुए किसी की जान पर बन आए, ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है. Also Read - #Anushrut: बाल कटवाते इस बच्चे के रिएक्शन पर फिदा सोशल मीडया, जानें कहां का है ये बच्चा, देखें Viral Video

हैडफोन लगाने के बाद कई सड़क हादसों की खबरें आती रहती हैं. लेकिन दुनिया भर के लोग इससे शायद सबक नहीं लेते. Also Read - त्रिधा चौधरी ने इस वीडियो से इंटरनेट पर मचा रखा है बवाल, 'काशीराम बाबा' के साथ हो गईं इंटीमेट

ताजा वायरल वीडियो ब्रिटेन का है. जहां एक शख्स की बेवकूफी देख लोग हैरान हैं. इस शख्स को जॉगिंग करने का शौक चढ़ा, निकल पड़े कानों में हैडफोन लगाकर. रेलवे ट्रेक के पास. फिर जो हुआ वो रौंगटे खड़े करना वाला है. Also Read - Viral Corona Song Video: सोशल मीडिया पर छाया शुद्ध देसी 'कोरोना सॉन्ग', लोग बोले- जबरदस्त...

बताया जा रहा है कि साउथ लंदन के बकिंघमशायर के प्रिंसेस रिसबोरो में रिडबे पाथ लेवल क्रॉसिंग पर ये घटना घटी.

यहां युवक सुबह-सुबह जॉगिंग कर रहा था. कान में हेडफोन था. अचानक सामने से एक हाई स्पीड ट्रेन आ गई. चंद सकेंड्स के फासले से इस युवक की जान बच सकी.

देखें वीडियो-

🤔Q: When is running NOT good for your health?

😡A: WHEN YOU RUN OUT IN FRONT OF A TRAIN❗️🤬

*Unbelievable stupidity* from a jogger using a level crossing without looking!

An approaching train just metres away⚠️#LevelCrossingSafety #CrossWithCare

➡️ https://t.co/CuEku4v8mG pic.twitter.com/XvYlkXpJbB

— Network Rail (@networkrail) November 17, 2020