Viral Video: सोशल मीडिया पर कुछ समय से कानपुर के मेडिकल कॉलेज की प्राचार्या का वीडियो वायरल हो रहा है. लाखों लोगों ने ये वीडियो देखा है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब बयानों का दौर भी शुरू हो चुका है.

दरअसल इस वीडियो में कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर आरती लाल चंदानी जमातियों पर कमेंट करती दिख रही हैं.

बताया जा रहा है कि ये वायरल वीडियो करीबन 2 माह पुराना है. इसमें डॉ. आरती लालचंदानी पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करती दिख रही हैं. वीडियो देखने वालों का आरोप है कि वे इसमें जमातियों को टेरेरिस्ट कहते सुनी जा सकती हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो-

Dr. Aarti Lalchandani refers COVID +ve Muslims as terrorists, Wants govt to send Jamatis to Jungle & Jail instead of exhausting resources. She is the same lady who’d earlier alleged that Jamatis were spitting, misbehaving & demanding Biryani. @DMKanpurpic.twitter.com/N05xM78D2p

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) May 31, 2020