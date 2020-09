Viral Video: जिस डाल पर बैठे हो उसी को काटते किसी को देखा है आपने? नहीं देखा है तो आज देख लेंगे. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. Also Read - Video: जब सड़क पर पानी की तरह बह गई कोरोड़ों की 50,000 लीटर Red Wine, बोले लोग- काश, एक ही बोतल मिल जाती

इस वायरल वीडियो में एक शख्स अपनी ही डाल को काटता दिख रहा है. इसे देखकर दुनिया हैरान है, कि भला ऐसा भी कोई कर सकता है क्या.

पेड़ भी कोई ऐसा-वैसा नहीं है, बल्कि ये ताड़ का पेड़ (Palm Tree) है. जो काफी ऊंचा होता है. वीडियो की शुरुआत में ही ये शख्स पेड़ की डाल पर बैठा दिख रहा है.

फिर ये उसी डाल को काटने लगता है, जिस पर बैठा है. इस कदर बेवकूफी का वीडियो जिसने देखा वो हैरान रह गया.

देखें-

Ever seen anyone cut a really tall palm tree? Oh my god… pic.twitter.com/O0sde0ZCz0 — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) September 25, 2020

हालांकि बेवकूफी करना वाला ये शख्स किसी तरह पेड़ के तने से चिपककर बच गया.

लोगों ने इस वीडियो पर जबरदस्त कमेंट्स दिए हैं. हंस-हंसकर लोटपोट हुए जा रहे हैं. इस वीडियो को 4.2 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया.

That’s some serious guts. He could’ve been like the coyote chasing road runner – splat. pic.twitter.com/IyXNbxRVGU — Tim (@dadsof3) September 25, 2020