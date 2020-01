भंडारा: मौत को अपने नज़दीक देख कर वैसे ही इंसान सुन्न पड़ जाता है और सोचना बंद कर देता है मगर बीते दिनों से एक ऐसा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जहां एक आदमी ने अपनी सोच और समझ से मौत को टाल दिया. बाघ के चपेट में आए इस इंसान ने ख़ुद को ज़िंदा बचाने के लिए उसके सामने मरने का नाटक किया और आखिर में ऐसा कर के उसने अपनी जान बचा भी ली.

महाराष्ट्र के भंडारा जिले के तुमसर में हुई इस घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. लोगों ने उस इंसान के प्रजेंस ऑफ माइंड की खूब तारीफ़ की. वीडियो में यह साफ़ तौर पर दिख रहा है कि खुले मैदान में यह इंसान बाघ के चपेट में है और उसने चीखने या भागने के बजाय अपना दिमाग चला कर मरने का ढोंग कर अपनी जान बचाई है. जब बाघ उस इंसान को मरता हुआ देखता है और दूसरी तरफ से लोगों की आती भीड़ को देखता है तब वो वहां से भाग जाता है.

इस वायरल वीडियो (Viral Video) को आईएफएस अधिकारी परवीन कास्वान ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए लिखा, ‘सौभाग्य से अंत में आदमी और बाघ दोनों सुरक्षित लौट गए’.

You want to see how does a narrow escape looks like in case of encounter with a #tiger. #Tiger was cornered by the crowd. But fortunately end was fine for both man and tiger. Sent by a senior. pic.twitter.com/1rLZyZJs3i — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 25, 2020

यहां देखें हादसे का पूरा वीडियो (See Full Viral Video Here):

यहां देखें लोगों का रिएक्शन:

This must have been a horrifying and the most adventurous experience for the man. I am sure he must have used his brain to keep calm and hold the breath to show as if he is dead to escape. And for the tiger- God is great that he did not use is extra brain😁 — Himanshu (@himanshu_tiwari) January 25, 2020

Nonviolent protest of people here throws a good lesson to hooligans that it could do the needful even against a tiger. By the way,victim deserves the best actor award for posing as dead against tiger. — sanjiv walia (@sanjiv_walia) January 25, 2020

This is sheer luck for the man. His calm behavior and courage helped him.. Glad both that the tiger & the man are safe.. God was kind to both.. 😊 — Suresh Ramchandran (@sureshram996) January 26, 2020

You get paralyzed by fear in such situation. The reflexive reaction of the mind/body is to lie still not provoking any vexation through struggle. The tiger is apparently no man-eater or the man wouldn’t have been this lucky. Sad that we have harassed our wild life to no ends. — Vivek Agarwal (@Permianpristine) January 26, 2020

Sir, Its painful to see cultivation, grazing and so many resorts near forest lands. Glad that the tiger population is increasing, but they also need free living space. Are we doing anything currently to stop encroachment of forest lands and is it working? — Vindhya (@vindhya_cs) January 25, 2020

अब ऐसी किस्मत तो हर किसी की नहीं होती है. लकी मैन !