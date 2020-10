Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बच्ची ने धूम मचा रखी है. ये बच्ची ड्रम बजाते दिख रही है. इसका वीडियो देख लोग हैरान हो रहे हैं कि इतनी सी उम्र में ये ऐसा कैसे कर सकती है. Also Read - Diwali Ki Safai Memes: दिवाली की सफाई पर छाने लगे मीम्स, लोग बोले- आ गई आफत...

यही वजह है कि वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं. इस वीडिये को पूर्व अमेरिकी बॉस्केटबॉल प्लेयर रेक्स चैपमैन ने शेयर किया है.

रेक्स चैपमैन ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 5-years old.

Unreal…

देखें वीडियो-

वीडियो की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे अब तक 875.7K views मिल चुके हैं. लोग इसे जमकर लाइक कर रहे हैं. कमेंट्स का दौर जारी है.

Holy shizzzz. I can’t even tie my shoes without falling over. Big future for this one. — I’M CALM (@EllyIsALady) October 25, 2020

Best and cutest drummer seen till datee.. 🙂 — adityaxav06 (@mdipakanyways) October 26, 2020

I can’t stop watching this! The intensity, the joy, and those drumstick twirls. 🥰🔥Her face during the snare and high hat symbol riff is life. pic.twitter.com/nesv3uRp7R — April (@speakout_april) October 25, 2020

Rob Kruse face. pic.twitter.com/rl5CeVxWTi — Come See About It. (@Simp7d) October 25, 2020