Viral Video: दुनिया के प्रभावशाली लोगों में से एक अमेरिका के राष्ट्रपति जहां रहते हैं वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता. अगर आप भी अभी तक यही सोचते हैं तो वायरल हो रहीं तस्वीरें-वीडियो आपकी सोच को बदल देंगे. Also Read - टाइगर श्रॉफ ने 10 फीट ऊंची मारी बैक फ्लिप, दिशा पाटनी ने उठाया ये कदम....

सोशल मीडिया पर तस्वीरें, वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें व्हाइट हाउस के अंदर लोमड़ी घूमती दिख रही है. इतने आराम से सैर कर रही है मानों जंगल में घूम रही हो. Also Read - दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सेना का बुलाया गया!, यहां जानें खबर की पूरी सच्चाई

जंगली जानवरों के ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. पर वो सभी जंगलों के होते हैं. या कभी-कभा रिहायशी इलाके में घुस आए किसी जानवर के. पर अमेरिका के राष्ट्रपति के आवास में भी ऐसा हो सकता है, इस पर यकीन कर पाना मुश्किल है. Also Read - Amazing: 7 साल की बच्‍ची, उठाती है 70 क‍िलो से ज्यादा वजन, देखें Viral Video

देखें वायरल फोटोज-वीडियो

You guys there is a FOX running around the White House right now. pic.twitter.com/bu6PTw7ugC

— Weijia Jiang (@weijia) December 10, 2020