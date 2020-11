Viral Video: हौसले बुलंद हों तो इंसान किसी भी मंजिल को हासिल कर सकता है. इसका जीता-जागता वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में दिव्यांग बच्चा पहली बार चलने की कोशिश करता दिख रहा है. Also Read - Viral Video: एंबुलेंस को रास्ता मिले, इसलिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने लगाई लंबी दौड़, लोगों ने किया सलाम...

वीडियो में जो बच्चा दिख रहा है वो 5 साल का है, दिव्यांग है. अपनी पहली ही कोशिश में वो सफल भी होता है. Also Read - Viral Video: आंटी साइड देना...ये सुनते ही महिला ने जड़े लड़की को कई थप्पड़, जमकर हुई मारपीट, देखें

ये वीडियो तब चर्चा में आया जब इसे ट्विटर पर The Feel Good Page ने शेयर किया. वीडियो के कैप्शन में लिखा,

Moments when a 5-year-old with disability manages to take his first steps Loudly crying faceLoudly crying faceRed heartRed heart Also Read - OMG! पटरी से उतरी, पिलर को तोड़ स्टेशन से बाहर निकली मेट्रो ट्रेन, देखें Viral Video

वीडियो में दिखता है कि छोटा सा बच्चा चलने की कोशिश करता है. सामने एक कुर्सी रखी है. जहां वह छोटे-छोटे कदम रख पहुंच जाता है. जैसे ही बच्चा कुर्सी तक पहुंचता है, मां बोलती है, गुड जॉब. इस वीडियो को देखकर लगता है जैसे इसे इस बच्चे की मां ने ही बनाया है.

देखें Viral Video

Moments when a 5-year-old with disability manages to take his first steps 😭😭❤️❤️ pic.twitter.com/YWpsxb6eyH — The Feel Good Page ❤️ (@akkitwts) November 4, 2020

वीडियो शेयर करने के कुछ ही घंटो में वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक इसे 23.3K views मिल चुके थे.