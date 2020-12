Viral Video: पूरी दुनिया इसी आस में है कि आखिर कब कोरोना महामारी पूरी तरह खत्म होगी. वे अपनी पुरानी जीवनशैली पर लौट सकेंगे. यही वजह है कि कोरोना वैक्सीन के अस्पताल पहुंचने की खबर की खुशी में डॉक्टर्स-नर्स डांस करने लगे. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. Also Read - शहर के लोगों को भेड़-बकरियों के झुंड ने बनाया बंधक, लोगों पर किए हमले, देखें वीडियो

वायरल वीडियो अमेरिका के बोस्टन शहर का है. इस वीडियो ने दुनियाभर के लोगों का दिल जीत लिया है.

ये वीडियो बोस्टन हॉस्पिटल के बाहर का है. यहां डॉक्टर-नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मी तब अचानक डांस करने लगे जब उन्हें पता चला कि अस्पताल में कोरोना वैक्सीन पहुंचने वाली है.

एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया. उसने लिखा, Why I love my job

@The_BMC

Teams of people working to safely and equitably distribute vaccines to their front line colleagues getting cheered on by their friends celebrating the arrival of the vaccines! A great day, a great place. ❤️

इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. लोग लिख रहे हैं कि वीडियो ने उनका दिल जीत लिया है.

देखें वीडियो-

वीडियो में स्वास्थ्यकर्मी “गुड ऐज हेल” पर डांस करते दिख रहे हैं. खबर लिखे जाने तक वीडियो को 4.3M views मिल चुके थे.