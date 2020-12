Viral Video: बाजार में अक्सर लोगों की तू-तू, मैं-मैं हो जाती है. पर कुछ ही देर में मामला सुलझ जाता है. लेकिन छोटी सी बात पहले बहस और फिर मारपीट में बदल जाए तो क्या कहेंगे. जी हां, ऐसा हुआ और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. खास बात ये है कि वीडियो में जिनके बीच मारपीट हो रही है, वो लड़किया हैं. Also Read - Aashram 2 में बाबा निराला के साथ इंटीमेट होने वाली त्रिधा चौधरी ने फिर शेयर की टॉपलेस फोटो, कूट-कूटकर भरी है बोल्डनेस

लड़ाई में जमकर लात-घूंसे चले, बाल नोचे, एक दूसरे को जमकर मारा गया. जहां लड़ाई हुई, वहां आसपास काफी लोग थे पर किसी ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया.

बताया जा रहा है कि ये घटना नॉर्थ कोरोलिना, अमेरिका की है. वडियो को सोशल मीडिया पर Is Jamal Coming नामक अकाउंट से शेयर किया गया.

वीडियो को खबर लिखे जाने तक 63.3K लाइक्स मिल चुके थे.

देखें-

स्थानीय पुलिस के अनुसार, सुपरमार्केट वॉलमार्ट में ये सब हुआ. वहां प्ले स्टोर स्टेशन का यह पूरा मामला है. दोनों लड़कियों की लड़ाई में एक लड़की बेहोश भी हुई.

देखें लोगों के कमेंट्स-

The lady stamping on her like a scene from WrestleMania. While the other lady is like “damn, I choose the wrong opponent. pic.twitter.com/1dwIApvnRX — donsolo (@donsolo7) December 15, 2020

It’s all of the MEN watching and not interfering! I literally cannot stand black folks sometimes. They will watch and record instead of stop it. — Santiago (@SantiTarot) December 16, 2020