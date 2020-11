Viral Video: अक्सर लोग ईश्वर का पूजन इसलिए करते हैं जिससे जीवन की हर परेशानी दूर हो सके. ऐसा ही कुछ सोच पूर्व एमएलए विनोद डागा भी मंदिर पहुंचे थे. जिससे वे विधि-विधान से पूजन करें और मां लक्ष्मी की कृपा उन्हें मिल सके. पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था. मंदिर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में वो सब दिख रहा है जिसके बारे में शायद आपने-हमने कभी सोचा ही ना हो. Also Read - MP: मध्यप्रदेश का पुलिस वाला बना शोले का डाकू गब्बर सिंह, वीडियो वायरल अब मिला नोटिस

कोई भगवान की पूजा करने जाए और उसकी वहीं मृत्यु हो जाए तो क्या कहेंगे. ऐसा हुआ है बैतूल में. वायरल वीडियो में ये सब कैद हो गया है.

जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के बैतूल में पूर्व एमएलए व‍िनोद डागा मंदिर में पूजा करने गए थे. दिन था धनतेरस का. वे भगवान के चरणों में पूजन-अर्चन कर ही रहे थे कि अचानक गिरे, और उनका निधन हो गया.

देखें वायरल वीडियो-

Ex Congress MLA Vinod daga dies of Cardiac Arrest while worshipping..incident caught on CCTV..

May his soul rest in peace..@pankajbajpai22 @i_m_dollar @INCIndia @betul_talks @INCMP pic.twitter.com/fCFpfIRNQ2

— Gagan Sharma (@gagansharma2586) November 16, 2020