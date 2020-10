Viral Video: कोरोनावायरस के कारण पूरे देश में कई तरह के नियम फॉलो किए जा रहे हैं. लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने को कहा जा रहा है. खुद पीएम मोदी भी अपील कर चुके हैं कि जब तक वैक्सीन या दवा ना आए तब तक ढिलाही ना बरतें. पर इस बीच देश में त्योहारी सीजन में ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो आपको डरा देंगी. एसा ही एक वीडियो चेन्नई से आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. Also Read - India Corona Updates: 24 घंटे में देश में कोरोना के 55 हजार से अधिक मामले, एक्टिव केस साढ़े सात लाख के नीचे

बताया जा रहा है कि ये वीडियो चेन्नई के फेमस कुमार सिल्क शॉप का है. यहां लोग खरीदारी करने को ऐसे उमड़े कि पैर रखने की जगह तक नहीं दिख रही है.

इस वीडियो में सोशल डिस्टेंसिग की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं. यही नहीं कई लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं लगा रखा है.

ये वीडियो शेयर किया है IPS ऑफिसर अरुण बोथरा (IPS Officer Arun Bothra) ने. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, A saree shop in Chennai. Corona is unable to enter. No space you see.

देखें-

A saree shop in Chennai. Corona is unable to enter. No space you see. pic.twitter.com/fwGXLKkiHR — Arun Bothra (@arunbothra) October 20, 2020

इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 251.9K व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो वायरल होने के बाद चेन्नई प्रशासन भी हरकत में आया.

खबर आ रही है कि इस दुकान को अत्यधिक भीड़ और कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के कारण बंद कराया गया है.