Viral Video: फिल्मों में तो आपने काफी देखा होगा कि अपराधी पुलिस हिरासत से भाग जाते हैं. पर क्या असल में कभी ऐसा होते देखा है. दरअसल ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है.

बताया जा रहा है कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी पुलिस का है. पुलिस की गिरफ्त से एक अपराधी भागता है और उसके पीछे पुलिस का जवान भी दौड़ लगाता है.

बताया जा रहा है कि घटना उस समय की है जब रविवार को पुलिस की गाड़ी पेट्रोल पंप पर गई थी. वहां गाड़ी में फ्यूल भरवाया जा रहा था. लेकिन तभी गाड़ी से एक अपराधी उतरता है और तेजी से दौड़ लगा देता है. फिर उसके पीछे पुलिस वाला भागता है.

देखें वायरल वीडियो-

#WATCH Lakhimpur Kheri: An accused, who was sent to Police custody after being booked under POCSO Act, flees from a petrol pump while the vehicle in which he was being taken to police station was being refuelled. (13.09.2020) pic.twitter.com/nyhiemlLey

— ANI UP (@ANINewsUP) September 14, 2020