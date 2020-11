Viral Video: रिहायशी इलाकों में तेंदुआ घूमता दिखे तो हर किसी को डर लगेगा ही. ऐसा ही हुआ है गाजियाबाद में. लोगों के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों में तेंदुए का वीडियो कैप्चर हुआ है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. Also Read - रेलवे ट्रैक पर जॉगिंग, कानों में हैडफोन, सामने से आई हाई स्पीड ट्रेन, रौंगटे खड़े कर देगा ये Video

गाजियाबाद के राजनगर इलाके में मंगलवार को तेंदुआ देखा गया है. ये तेंदुआ वहां की सड़कों पर घूमता दिखा.

अधिकारियों ने बताया कि तेंदुआ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के जनरेटर कक्ष में घुस गया. एक कर्मी जब जनरेटर चालू करने गया, तभी तेंदुआ उसके ऊपर कूद गया, जिसके बाद कर्मी की चीख निकल गई.

@Uppolice @112UttarPradesh Pl respond ASAP. A leopard has been spotted in Rajkunj area of Ghaziabad pic.twitter.com/hIjDezQA6b

उन्होंने बताया कि उसके सहकर्मी वहां पहुंचे और तेंदुओं को लाठियों से पीटा, जिसके बाद वह पेड़ पर चढ़कर संस्थान के परिसर में घुस गया.

A leopard has been spotted in Rajnagar, please do something while walking on the road without any fear 🚧🙏 @ghaziabadpolice #leopardinGhaziabad@dm_ghaziabad @UPGovt pic.twitter.com/qFnsgdjKU7

— ᴀʙʜɪꜱʜᴇᴋ ᴘʀᴀꜱᴀᴅ (@rinku10m) November 25, 2020