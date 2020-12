Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो आते हैं जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाते हैं. इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो मिसाल बनते हैं. जिन्हें जितनी बार देखो, मन नहीं भरता. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. Also Read - Viral Video: जंगली घोड़ों ने प्रोफेशनल चोरों की तरह चुराया बच्चे का झूला, वीडियो देख बेहोश हो रहे लोग

वीडियो आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति मंदिर के रास्ते का है. इसमें धार्मिक सौहार्द का अनोखा उदाहरण देखने को मिला है. Also Read - Viral Video: छोटी बच्ची ने जोश में गंवाया होश, पहले जमकर किया डांस, फिर टीवी को पटका

वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखता है कि एक सिपाही महिला को कंधे पर लादे चल रहा है. पर वीडियो की खासियत ये है कि जो सिपाही इसमें दिख रहा है वो मुस्लिम है, और उसके कंधे पर महिला हिंदू. Also Read - Viral Video: सुपरमार्केट में दो लड़कियों के बीच जमकर मारपीट, बाल नोचे, लात-घूंंसे चले, वीडियो वायरल

जानकारी के अनुसार, 58 साल की महिला मंगी नागेश्वरम्मा तिरुपति मंदिर की यात्रा पर निकली थीं. यात्रा पैदल कर रही थीं.

Wonderful act of service by on-duty constable Sheikh Arshad who carried a 58-year-old woman who had fainted while climbing #Tirumala Hill, for 6 km to get her medical help; @dgpapofficial #GautamSawang has appreciated young man’s sense of duty #kudos @APPOLICE100 @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/Ok2Hkh9VvY

— Uma Sudhir (@umasudhir) December 24, 2020