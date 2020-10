Viral Video: नवाज शरीफ और इमरान खान मिलकर, सुर में सुर मिलाकर गाना गाएं तो भला ये वीडियो वायरल कैसे ना हो. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. लोग इसे देखकर हंस-हंसकर लोटपोट हुए जा रहे हैं. इस वीडियो में नवाज और इमरान जूम वीडियो जैसे लिंक में दिख रहे हैं. Also Read - प्याज की महंगाई से सब हुए परेशान, लेकिन मीम्स की दुनिया में आ गया नया माल, Memes देख हो जाएंगे लोटपोट

ये एक फेक वीडियो है, पर इतना रियल लगता है कि लोगों को खूब मजा आ रहा है. फनी वीडियो को लोग खूब एंज्वॉय कर रहे हैं.

पाकिस्तान के दोनों बड़े नेता इसमें वर्चुअल मीटिंग में दिख रहे हैं. दोनों एक फेमस गाना भी गा रहे हैं. दरअसल वीडियो की शुरुआत ही गाना गाते होती है. वीडियो में दोनों को चर्चित गीत 'वीडियो किल्‍ड द रेडियो स्‍टार' गाते सुना जा सकता है.

WHO MADE THIS HAHAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/8vPX63nhtH

इस वीडियो की लोकप्रियता का आलम ये है कि खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 113.5K व्यूज मिल चुके हैं.

जितना ये वीडियो मजेदार है उतने ही मजेदार लोगों के कमेंट्स भी हैं, देखें-

Bhai hum ko English gaana nahin aata. Please transcribe what they’re singing.

Killing it, Who ever made this. Talented Qom.

— Azwar Ikram (@1Ahmedi) October 21, 2020