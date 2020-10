Viral Video: अगर कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति ट्रिक्स की हेल्प से तेजी से मैथ्स की कैलकुलेशन करे तो शायद आपको हैरानी ना हो. पर अगर ऐसा शख्स सेकेंड्स में कैलकुलेट करे जो कभी स्कूल ही ना गया हो, तो क्या कहेंगे. ऐसा ही एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. लोग इसे ह्यूमन कंप्यूटर कह रहे हैं. Also Read - Bihar Assembly Election 2020: रिहर्सल करते चिराग पासवान का वीडियो हुआ वायरल, विपक्ष ने साधा निशाना

वीडियो में जो शख्स कैलकुलेशन करता दिख रहा है, वो राजस्थान का रहने वाला है. नाम है दूदू. इसकी खासियत ये है कि यह सुपरफास्ट कैलकुलेशन करता है.

इसका वीडियो ट्विटर यूजर @dimwittedjoker ने शेयर किया था. इस वीडियो को अब तक 87.5K views मिल चुके हैं.

देखें-

Hey Twitter do your magic.. find this guy .. superhuman.. pic.twitter.com/9lO5SJHbi9

— Teddy (@dimwittedjoker) September 2, 2020