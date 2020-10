Viral Video: हमारे देश में रिक्शों की कमी नहीं. रिक्शे वाले तो आपने खूब देखे होंगे पर हम जिस रिक्शे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, शायद ही उसके बारे में आपने सुना हो. जी हां ये रिक्शा सोशल मीडिया पर वायरल है क्योंकि इसे रोबोट चलाता है. Also Read - Viral Video: बारिश में नहाते हुए मस्त हुआ बेबी गैंडा, किया ऐसा डांस, देख हो जाएंगे फैन...

वीडियो को जबरदस्त व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं. लोग ये देख हैरान हैं कि कोई रोबोट भी ऐसा काम कर सकता है.

वीडियो शेयर किया है IAS अधिकारी सुप्रिया साहू ने. सुप्रिया ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, Future Rickshaws 😳! See this amazing prototype of a robot-driven Rickshaw carriage

Credits – Adam Savage- Boston Dynamics

वीडियो देखें-

पता चला है कि ये वीडियो फरवरी महीने का है. थ्री व्हीलर इस रिक्शे को टेस्टिंग रोबोट डॉग चलाता दिख रहा है. वीउियो में अमेरिका के स्पेशल इफेक्ट्स डिजाइनर और टीवी पर्सनेलिटी एडम सेवेज चलाते दिख रहे हैं.

वीडियो शेयर करते ही वायरल हो गया है. लोग वीडियो पर खूब कमेंट्स भी कर रहे हैं. कुछ इसे भविष्य बता रहे हैं तो कुछ लिख रहे हैं कि ‘शायद फ्यूचर में हमें ही नौकरी ना मिले.’

लोगों के कमेंट्स-

I wonder how these robo-rickshaws will ride on the roads of Kerala and Mumbai.

These Robo-rickshaws will go mad…

Thinking about a scenario – some of these robos asking for extra money to ride on the roads of KL and Mumbai, and the rider doesn’t oblige.

— mv m menon (@mvmm12) October 19, 2020