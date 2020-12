Viral Video: सोशल मीडिया पर रोज न जाने कितने ही वीडियोज शेयर किए जाते हैं, जो वायरल हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों खूब देखा जा रहा है. ये वीडियो इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसमें सांप से मसाज की जा रही है. Also Read - पाकिस्तानी डॉक्टर का लोग उड़ा रहे जमकर मजाक, कहा था- Corona से बचना है तो खाएं Popcorn, बढ़ती है इम्युनिटी

वीडियो देखकर लोग हैरान हो रहे हैं कि कोई कैसे सांप से मसाज करा सकता है. इसे Snake Massage का नाम दिया जा रहा है. Also Read - Viral Video: यूसुफ पठान के बेटे ने मारा ऐसा शॉट, डर गए इरफान! वायरल हो रहा वीडियो

ये वीडियो Reuters ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

This massage at a Cairo spa is not for the faint-hearted Also Read - Viral Video: -10 डिग्री की कड़कती ठंड में नंग-धड़ंग बैठे अघोरी साधु, देख IPS भी हुए कायल...

ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक इसे 581.9K views मिल चुके थे. पोस्ट के मुताबिक इस तरह की अनोखी मसाज मिस्त्र में Cairo नामक स्पा सेंटर में होती है.

देखें पोस्ट-

This massage at a Cairo spa is not for the faint-hearted pic.twitter.com/YWAsHrHn1e

— Reuters (@Reuters) December 29, 2020