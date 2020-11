Viral Video: एंबुलेंस का सायरन बजते ही लोग उसे रास्ता देते हैं. देना भी चाहिए. पर दिक्कत तब होती है जब सड़क पर जाम लगा हो और वहां से एंबुलेंस को निकालना हो. इसी तरह की एक परिस्थिति का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो की खास बात ये है कि इसमें ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल दौड़कर रास्ता साफ करा रहा है. Also Read - Viral Video: आंटी साइड देना...ये सुनते ही महिला ने जड़े लड़की को कई थप्पड़, जमकर हुई मारपीट, देखें

वायरल वीडियो में ट्रैफिक पुलिस का ये कांस्टेबल तेजी से भागकर एम्बुलेंस के लिए रास्ता साफ कराते दिख रहा है. बताया जा रहा है कि ये वीडियो हैदराबाद का है.

देखें वीडियो-

#WATCH Hyderabad Traffic Police personnel G.Babji ran more than a kilometre to clear traffic for an ambulance carrying a patient during peak traffic hours yesterday pic.twitter.com/Kkx5PxOVij

— ANI (@ANI) November 5, 2020