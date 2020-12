Viral Video: चोरी होना दुनिया के हर हिस्से में आम बात है. ऐसी कई घटनाएं रोज हर शहर में होती हैं, पर जानवर जब इंसानों के काम की चीजें चुराएं तो आप क्या कहेंगे? ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इस वीडियो में जंगली घोड़े चोरी करते नजर आ रहे हैं. Also Read - Viral Video: छोटी बच्ची ने जोश में गंवाया होश, पहले जमकर किया डांस, फिर टीवी को पटका

जी हां, घोड़े और वो भी जंगली. वीडियो में ये घोड़े मस्ती करते नहीं बल्कि चोरी करते दिख रहे हैं. घोड़ों का चोरी करते हुए ये फ्लोरिडा का है.

इस वीडियो में घोड़े बेबी स्ट्रोलर (Baby Stroller) चुराते दिख रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लोग बार-बार देख रहे हैं.

इस वीडियो को ट्विटर अकाउंट @DikembeDudes से शेयर किया गया. वीडियो शेयर करते हुए उसने लिखा,

My fiancé was on a hike today and watched some wild horses steal a baby stroller from a couple. Florida is ROUGH

वीडियो में दिख रहा है कि घोड़े झूले को ले जा रहे हैं. देखें पोस्ट-

My fiancé was on a hike today and watched some wild horses steal a baby stroller from a couple. Florida is ROUGH pic.twitter.com/6wNI8BgLNE — Dikembe (@DikembeDudes) December 20, 2020

इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. वहीं लोग हैरानी जता रहे हैं कि घोड़े ऐसा कैसे कर सकते हैं.

लोग वीडियो पर इस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं-

I wouldn’t begin arguing with a horse wanting something of mine. pic.twitter.com/Wi9ycYVxtF — TheRealGlueman (or Thomas) 🇩🇰🤜🤛 (@TGlueman) December 21, 2020