Video: दिल्ली में एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है. वीडियो में दिख रहा है कि एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बोनट पर गिरा है और गाड़ी चलती जा रही है. अब पता चला है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कार चलाने वाले शख्स ने ट्रैफिक नियम तोड़े थे और पुलिस वाला उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था. Also Read - Viral Video: भरभरा कर गिरा ऐतिहासिक शाहपुर किले का बड़ा हिस्सा, डर के मारे लोग चीखते रहे...

वीडियो में ऑन ड्यूटी अफसर के साथ ये सब होता दिख रहा है. सड़क के दोनों ओर गाड़ियां चल रही हैं. इस बीच एक कार पर सफेद ड्रेस पहने यातायात पुलिस का अधिकारी दिख रहा है, जो बोनट पर लटका है. Also Read - Viral Video: अचानक ढही इमारत, नीचे से जा रही थी महिला, बाल-बाल बची, देखें कुदरत का करिश्मा...

देखें वीडियो- Also Read - Viral Video: JCB मशीन से इस शख्स ने मिटाई खुजली, देख छूट जाएगी हंसी

An FIR has been registered against the driver of the car, Shubham, at Delhi Cantt police station, South West Delhi. https://t.co/taOqRAPdOA

— ANI (@ANI) October 15, 2020