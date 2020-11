Viral Video: शादी के तोहफे में एके-47 मिले तो भला आपका क्या रिएक्शन होगा. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है. Also Read - J&K Latest News: जम्‍मू-कश्‍मीर के पुंछ में पाकिस्‍तान की फायरिंग में JCO शहीद

वीडियो पाकिस्तान का है. यहां एक दूल्हे को तोहफे में एके-47 मिली. बस फिर क्या था, जिसने ये वीडियो देखा कमेंट किए बिना नहीं रह सका.

वीडियो शादी समारोह का है. स्टेज पर महिला दिखती है जो दूल्हे को बधाई दे रही है. फिर अचानक एक दूसरा शख्स उसके हाथ में एके-47 पकड़ा देता है, जिसे वह दूल्हे को गिफ्ट में देती है.

गिफ्ट में दी जा रही राइफिल अत्याधुनिक कलाश्निकोव एके 47 राइफल है. इस दौरान वहां मौजूद लोग जमकर तालियां बजाते सुने जा सकते हैं.

देखें वीडियो-

वीडियो देखकर लोगों ने ट्विटर पर कमेंट्स की बाढ़ ला दी है. लोग इस वीडियो को आतंकवाद से जोड़कर कमेंट कर रहे हैं, तो कई फनी वे में लिख रहे हैं, गरीब देश के अमीर लोग.

देखें लोगों के मजेदार कमेंट्स-

That’s the reason why Pakistan is the epicentre of terror

— S lrfan Habib (@irfhabib) November 26, 2020