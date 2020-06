Viral Video Of Snake: सांप को देखकर अच्छे-अच्छों के होश उड़ जाते हैं. लोग सांप को देखते ही दूर भागते हैं. पर क्या आपने कभी किसी सांप को इंसान की हथेली से पानी पीते देखा है? ऐसा ही एक वीडियो खूब देखा जा रहा है. Also Read - Viral Video: पेड़ पर मारा चाकू, नल की तरह बहने लगा पानी, देख लोग हैरान, मिले लाखों व्यूज...

ये वीडियो शेयर किया है @susantananda3 ने. 18 जून को इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है,

Snake sipping in some water.

Tongue doesn’t help a snake get water.

Snake sipping in some water.

Tongue doesn't help a snake get water.

It is said that they depress their jaws creating negative pressure to draw the water & then seal up the mouth to create a positive pressure & push the water into their body.

इस वीडियो में हरे रंग का एक पतला सा सांप इंसान की हथेली से पानी पीते दिख रहा है. अब ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया है.

देखें पोस्ट-

अब लोग भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. उनका कहना है कि ऐसा नजारा उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा.

never seen this type of snake, is it poisonous ? and please tell how can we differentiate poisonous snakes from non poisonous ? — sadan sharma (@sadan_jnu) June 18, 2020

Awesome — Siva kumar (@Sivakum22057052) June 20, 2020

Is it not a poisonous snake? — A.B. Premchandran (@ChandranAvinjik) June 18, 2020

खबर लिखे जाने तक ट्विटर पर इस वीडियो को 9.8K व्‍यूज मिल चुके थे.