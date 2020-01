नई दिल्ली: सोशल मीडिया के ज़माने में कब कौन सी चीज़ वायरल हो जाए किसी को नहीं पता. पिछले कुछ दिनों से एक ऐसी वीडियो इंटरनेट पर घूम रही है जो सचमुच बेहद प्यारी है. यह वीडियो एक इंसान के रियाज़ के वक्त की है जहां उसका साथ एक कुत्ता दे रहा है. जी हां, इस प्यारी और मासूम सी वीडियो से हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) की आगामी फिल्म ‘हैप्पी हार्डी एंड हीर’ (Happy Hardy and Heer) के बहुचर्चित गाने ‘तेरी मेरी कहानी’ की बोल सुनाई पड़ रही है जिसे सुबीर खान और उसके कुत्ते बाघा एक साथ गाते हुए नजर आ रहे हैं.

सुबीर ने इस वीडियो को अपने फेसबुक प्रोफाइल से तीन दिन पहले शेयर किया था जिसमें वो अपने हारमोनियम के साथ रानू मंडल (Ranu Mondal) के इस गाने का रियाज़ करते हुए दिख रहे हैं. उनके ठीक बगल में उनका कुत्ता जिसका नाम बाघा है साथ में इस गाने के सुर लगाते हुए भी दिख रहा है. सुबीर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, “आज सुबह मैंने और बाघा ने गाने की प्रैक्टिस की”.

आपको यह जानकार हैरानी होगी कि इस मजेदार वीडियो को अब तक 20 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया है. सुबीर और बाघा के इस अद्भुत्त वीडियो को 59000 के करीब लोगों ने शेयर भी किया है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद इसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है. वीडियो को ट्विटर पर कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स मिल रहा है.

Dog: Well then I too can and WILL sing…

That human singer is very biased. He could have given small portion of harmonium to dog as well. #Kaliyug

— Common Man (@co_mmonman) January 15, 2020