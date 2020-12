Women Backflips In Saree: बैकफ्लिप्स करना बच्चों का खेल नहीं है. इसे करने के लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है. पर आज हम आपको एक ऐसे वायरल वीडियो के बारे में बता रहे हैं जिसमें एक लड़की के बैकफ्लिप्स देख आप हैरान रह जाएंगे. और उसने ये सब किया साड़ी में. Also Read - बिग बॉस 14 : कविता कौशिक और रुबीना में जबरदस्त लड़ाई, बात मारधाड़ तक पहुंची, वीडियो वायरल

साड़ी हमारे देश का परंपरागत परिधान है. पर साड़ी में अगर कोई बैकफ्लिप्स कर दे, तो लोगों का हैरान होना लाजिमी ही है. यही वजह है कि इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है.

इस लड़की को देख लगता नहीं है कि ये प्रोफेशनल जिमनास्ट है या इस तरह की प्रेक्टिस करती होगी. और यही इस वीडियो की खास बात भी है.

वीडियो को पोस्ट करते हुए Aakash Ranison ने लिखा,

Women can do everything that men can and they even do it better. They also can do many things that men cannot.

Meet Mili Sarkar, the woman whose backflip in a saree is breaking the Internet. She’s a Powerhouse of Talent!

#womenempowerment #WomensRights

देखें-

खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 3.3K व्यूज मिल चुके हैं. लोग इस पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं. इसे महिला सशक्तिकरण से जोड़कर भी देखा जा रहा है.