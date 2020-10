Viral Video: पुराने हैदराबाद शहर के प्रसिद्ध अकन्ना मदन्ना मंदिर के पास जर्जर ढांचा ढहने से उसकी चपेट में आने से एक महिला बाल-बाल बच गई. सीसीटीवी पर महिला के बचने की घटना कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. Also Read - Viral Video: भरभरा कर गिरा ऐतिहासिक शाहपुर किले का बड़ा हिस्सा, डर के मारे लोग चीखते रहे...

पुलिस के अनुसार, इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई, न ही कोई घायल हुआ है.

बुधवार शाम को रिकॉर्ड हुए इस वीडियो में एक बुर्का पहने महिला को मंदिर के सामने से हड़बड़ी में निकलते हुए देखा जा सकता है. जैसे ही वह पुराने ढांचे से गुजरी, वह अचानक ढह गया. वह तेजी से आगे बढ़ी और सिर्फ एक सेकंड से वह बच गई.

