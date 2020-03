मुर्शिदाबाद: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां रामनगर गांव में एक व्यक्ति के नाम और उसके कुत्ते की तस्वीर के साथ मतदान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड जारी किया गया. जिस व्यक्ति के नाम पर वोटर आईडी कार्ड जारी किया गया है उसका नाम है सुनील करमाकर. लेकिन इनके वोटर आईडी पर इनके कुत्ते की तस्वीर है. सुनील ने कहा कि उन्होंने अपने वोटर आईडी कार्ड में सुधार के लिए आवेदन दिया किया था. लेकिन संशोधित वोटर कार्ड में उसकी तस्वीर के बजाय कुत्ते की तस्वीर थी.

WB: Sunil Karmakar, a resident of Ramnagar village in Murshidabad,says he had applied for a correction in his voter ID&when he received a revised ID,it had a dog’s photo instead of his own. BDO says “Photo has already been corrected. He’ll get final ID with correct photo.”(04.03) pic.twitter.com/c9Ba9uybOP

