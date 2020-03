नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है. इसी कड़ी में एक विचित्र जीव (Bizarre Creature) का वीडियो ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में हरे रंग का अजीब जीव पेड़ पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. यह देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई पतली हड्डियों का ढ़ांचा धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग काफी कंफ्यूज हो रहे हैं और इस जीव का नाम जानने को लेकर उत्सुकता भी दिखा रहे हैं.

#Nature has filled every detail with precisel. Details which many a times we don’t observe. Video by Maria Chacon. Believe me you have never seen such creature till now. #AmazingNature pic.twitter.com/jy0h9za8o0

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) March 16, 2020