Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो खूब वायरल होते हैं, जिनमें कुछ ऐसा होता है जो लोगों की सोच से परे हो. अब ऐसा ही एक और वीडियो खूब देखा जा रहा है. Also Read - रिक्शेवाले का हुआ एक्सीडेंट, सिख भाई ने चोट पर बांध दी पगड़ी, देख लोग बोले- Singh Is King

इस वीडियो को पूर्व भारतीय वन सेवा अधिकारी दिग्विजय सिंह खाटी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया. जिसके बाद लोगों ने इसे जमकर लाइक और शेयर किया है. Also Read - Viral Video From Pakistan: पाकिस्‍तान में लुटेरों ने डिलीवरी ब्‍वॉय से छीना खाना, रोने लगा शख्‍स तो कि‍या वाप‍िस, लगाया गले...लोग बोले- दयालु लुटेरे

वीडियो में दिखता है कि कुछ सुरक्षाकर्मी पेड़ पर धारदार चीज से वार करते हैं. पेड़ के तने की छाल का कुछ हिस्सा हटते ही पेड़ के अंदर से पानी की धार निकलने लगती है. पानी इतना साफ कि कोई भी देखता रह जाए. Also Read - Viral Video: मोहम्‍मद रफी के 'ढल गया दिन' पर जवानों की ऐसी ट्रेनिंग नहीं देखी होगी आपने...

देखें वायरल वीडियो-

ट्वीट के मुताबिक, इस पेड़ का नाम है Terminalis tomentosa, Crocodile bark tree या Sain.

इस वीडियो को लोग कितना पसंद कर रहे हैं इसका अंदाज इसी बात से लगता है कि इसे अब तक 340.6K views मिल चुके हैं.

The accepted name is Terminalis elliptica. You’ve used a synonym. The explanation that wounds made purportedly will heal shows your approach towards nature. Does this applies to humans also as per your ideology. Any one read this and sees this tree will give it a try bcoz of you.

— Dr. Kandavel (@kandavel1976) June 14, 2020