Water On Moon Memes: अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA ने आखिरकार चंद्रमा पर पानी होने की पुष्टि कर दी है. नासा ने कहा है कि उनके मिशन SOFIA से पता चला है कि चंद्रमा की सतह पर पानी है. इस खबर के आते ही दुनिया भर के लोग रोमांचित हैं. पर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिन्होंने मीम्स की बरसात कर दी है.

नासा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी. ट्वीट कर बताया था,

ICYMI… using our @SOFIATelescope, we found water on the Moon’s sunlit surface for the first time. Scientists think the water could be stored inside glass beadlike structures within the soil that can be smaller than the tip of a pencil. Also Read - Viral Video: 5 साल की बच्ची को ड्रम बजाते देख बड़े-बड़े म्यूजिशियन हैरान, वीडियो वायरल

देखें-

🌔 ICYMI… using our @SOFIATelescope, we found water on the Moon’s sunlit surface for the first time. Scientists think the water could be stored inside glass beadlike structures within the soil that can be smaller than the tip of a pencil. A recap: https://t.co/lCDDp7pbcl pic.twitter.com/d3CRe96LDm — NASA (@NASA) October 26, 2020

OMG 💦🌚💧🌙 💦🌓 Literally the most important discovery for humanity in decades. @NASA’s confirmation there is water on the moon. Particularly on its largest craters, visible to the naked 👁‼️ 2020 silver lining. 🔭👏🏻🚀 pic.twitter.com/EtzSXaWQNg — Sandra 🦇🐺🎃👹👽😈🕷🍭🥳 (@sandy_moon2003) October 26, 2020

Look at life imitating art. Sir Arthur C. Clarke must be doing the fortinite dance pic.twitter.com/ewfAp1fu3x — Carlos Lindner (@CarlosLindner) October 26, 2020

Why wasn’t it seen during multiple Apollo missions to the surface of the moon? Or was the moon landing staged? pic.twitter.com/XHiHSIqiWh — Rushabh Shah (@RxShah) October 27, 2020

Moon : Hey there I’m also carrying water on my land🌊🌅keep calm n drink moon water😄…. Great job NASA 😍🙌😄👻 pic.twitter.com/UdzFtoTIi5 — Ritz Verma (@_Ritz_Verma_) October 26, 2020

बता दें कि यह खोज नासा और जर्मन एयरोस्पेस सेंटर की संयुक्त परियोजना इन्फ्रारेड एस्ट्रोनॉमी (एसओएफआईए-सोफिया) के लिए स्ट्रैटोस्फेरिक वेधशाला का उपयोग करके की गई है.

नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित परिणामों से पता चलता है कि पानी या तो छोटे उल्कापिंड के प्रभाव से बना है या सूर्य से निकले ऊर्जा के कणों से पैदा हुआ है. इससे पता चलता है कि पानी चंद्रमा के ठंडे क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है और इसे चांद की पूरी सतह पर पाया जा सकता है.

शोध से पचा चला है कि चांद की सतह पर एक घन मीटर मिट्टी में लगभग 12-औंस की बोतल के बराबर पानी है.

