Weird: दुनिया भर में फैशन के नाम पर न जाने कितने ही ऐक्स्पेरिमेंट्स होते रहते हैं. ऐसे ही कुछ डिजाइन लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाते हैं. सोशल मीडिया पर आजकल ऐसे ही एक स्वेटर की चर्चा हो रही है. ये स्वेटर अपने अजीबोगरीब स्टाइल की वजह से हिट हो गया है.

ये 'आर्म वॉर्मर स्वैटर' (Arm warmer sweater) है. इस तरह के स्वेटर अमूमन आप हमारे देश में किसी को पहने हुए नही देखेंगे.

इस तरह के स्वेटर को ठंड के समय में बचने के लिए केवल बाजुओं पर पहना जाता है. जी हां, इसमें केवल आपकी बाजू ही कवर होती है.

काफी पहले इस तरह के स्वेटर तब फैशन में आए थे, जब इसे डांसर्स पहनते थे. लेकिन धीरे-धीरे ये विंटर ट्रेंड बन गया.

सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया गया @1AbbyRoad नाम के अकाउंट से. शेयर करते हुए इसने लिखा, Hey, is Zara okay?

(ये जारा ब्रांड का है?)

देखें पोस्ट-

पोस्ट के वायरल होने पर अब इस आर्म वॉर्मर पर कई तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं. कुछ यूजर देसी अंदाज में भी मजाक उड़ा रहे हैं.

