एलियंस के अस्तित्व को लेकर तरह-तरह की खबरें आती रहती हैं. तमाम दावे किए जाते हैं कि एलियंस हैं और वे हमारे ग्रह पर नजर रखते हैं. पर अब एक अनोखा दावा सामने आया है. ये दावा किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने. इनका कहना है कि एलियंस न केवल हैं बल्कि वे हमारी धरती पर कचरा भी फेंक रहे हैं. ये दावा सुनकर दुनिया हैरान है.

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अवी लोएब ने कहा है कि अंतरिक्ष से एक बड़ा सा पत्थर, एस्ट्रॉयड यानी एक उल्कापिंड धरती की ओर आ रहा है. ये पत्थर एलियंस की ओर से धरती की तरफ फेंका गया कचरा है.

प्रोफेसर ने इस उल्कापिंड को अंतरिक्ष का कचरा कहा है. उन्होंने ये भी कहा है कि धरती की तरफ आने वाले चमकदार पत्थर इस बात को साबित करते हैं कि धरती के अलावा भी जीवन है.

उनका दावा है कि एलियंस जो पत्थर या उल्कापिंड फेंक रहे हैं उससे पूरा अंतरिक्ष भर रहा है.

बता दें कि इससे पहले भी प्रोफेसर अवी लोएब इस तरह के दावे कर चुके हैं. साल 2017 में उन्होंने इस बात का जिक्र अपनी किताब Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth में किया था.

उन्होंने ये भी कहा है कि अंतरिक्ष में एलियंस की मौजूदगी के कई प्रमाण हैं. वे हमारी धरती पर नजर रखते हैं. उनके विमान जैसी वस्तुएं आकर धरती का चक्कर काटकर निकल जाती हैं.

साथ ही जिस पत्थर या उल्कापिंड को वो कचरा कहते हैं, वो भी दूसरों से अलग है. प्रोफेसर का दावा है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में इस तरह के पत्थर नहीं देखे. इसमें अजीब तरह की रोशनी है.