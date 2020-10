Viral Video: गर्म तेल का एक छींटा पड़ जाए तो जान निकल जाती है. खौलते तेल में हाथ डालने का आइडिया कैसा है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मरने के बराबर होगा. ऐसी सोच आपकी-हमारी तो हो सकती है पर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रही महिला की नहीं. वीडियो में महिला खौलते तेल में हाथ डालकर पकौड़े तलती दिख रही है. Also Read - सवालों के घेरे में 'बाबा का ढाबा' वीडियो वायरल करने वाले गौरव वासन, लोगों ने 'एडिटेड' बैंक स्टेटमेंट पर पूछे सवाल

ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं. इसमें दिख रहीं महिला की फैन फॉलोइंग भी काफी बढ़ गई है.

वीडियो में महिला गर्म तेल की बड़ी कढ़ाई के पास खड़ी है. वीडियो शुरू होते ही महिला बैटर निकालकर तेल से भरी कढ़ाई में डालने लगती है. कढ़ाई में खौलता तेल दिख रहा है. महिला हाथ से ही पकौड़ियों को गर्म तेल में हिलाती है, उन्हें तलने लगती है. इस दौरान उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती.

देखें-

She said tongs are for losers 😭😭😭 pic.twitter.com/QF4IaFiMd7

— First We Feast (@firstwefeast) October 26, 2020