नई दिल्‍ली: देश और दुनिया में छाए Coronavirus के मद्देनजर देश के कई राज्‍यों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और कई में लॉकडाउन लागू किया गया है, लेकिन कुछ लोग कानून का उल्‍लंघन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों की खैर नहीं है, पुलिस ऐसे लोगों पर खूब डंडे बरसा रही है. इस वीडियो में कुछ ऐसे ही सीन नजर आ रहे हैं. लेकिन वीडियो में कुछ सादा कपड़ों में युवक डंडे लिए हुए लोगों को रोकते नजर आ रहें.

ऐसा ही ये वीडियो पश्चिम बंगाल के कूच बेहार से सामने आया है. ये बाइक सवार लॉक डाउन का उल्‍लंघन करते हुए नजर आ रहा है. रास्‍ते में तैनात पुलिस जवानों ने एक के बाद एक ने इस युवक पर डंडे बरसा दिए. जब वह बाइक आगे बढ़ाने लगा तो पुलिस ने अपनी कार भी उसके आगे लगा और फिर एक जवान ने डंडे से पीटा. इस वीडियो में कुछ ऐसे ही सीन नजर आ रहे हैं.

#WATCH West Bengal: Police took stern action against lockdown violators in Cooch Behar. West Bengal government has imposed lockdown in the state including rural and urban areas to control the spread of #COVID19. pic.twitter.com/3ZCndIybKQ

— ANI (@ANI) March 24, 2020