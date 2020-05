नई दिल्ली: लॉकडाउन (Lockdown) के बीच सड़कों से इंसानों के गायब होने के बाद अलग-अलग जानवरों का दिखाई देना आम बात हो गई है. अलग-अलग जगहों से ऐसे कई वीडियोज सामने आ चुके हैं, जहां दुर्लभ जानवर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं. यहां तक की दिल्ली एनसीआर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके नोएडा सेक्टर 18 की सड़कों पर लॉकडाउन के बाद नीलगाय दिखाई दी थी. जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया था. इस बीच अब सांपों का निकलना भी शुरू हो गया है. हाल ही में, गाजियाबाद के कविनगर गोविंदपुरम इलाके में उस वक्त हैरान रह गए, जब एटीएम मशीन से अचानक एक सांप निकल आया. Also Read - अमित शाह पर ममता सरकार का पलटवार, कहा- ट्रेन न आने देने का आरोप साबित करें या माफ़ी मांगें

इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक सांप को एक बैंक के एटीएम से बाहर निकलते देखा जा सकता है. इस बीच कुछ लोग पैसे निकालने के लिए लाइन में खड़े थे. एटीएम से सांप को निकलते देखते ही लोगों ने इसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एटीएम के बाहर खड़े लोग बाहर से ही सांप को देखकर घबरा जाते हैं. Also Read - श्रमिक ट्रेनों की एंट्री पर ममता ने लगाई रोक, गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा पत्र, बोले- ये 'अन्याय' है

वहीं बाहर निकलने का रास्ता ना मिलने पर सांप पहले तो एटीएम के अगल-बगल घूमता रहता है, फिर मशीन के ऊपर चढ़ जाता है. इसके बाद सांप एटीएम मशीन के अंदर घुस गया, जिसके बाद लोग और भी घबरा जाते हैं. वीडियो से साफ है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देखने के बाद एटीएम से पैसे निकालने जाएगा तो इस घटना को याद करके थोड़ी फिक्रमंद जरूर हो जाएगा. Also Read - खाई के पान बनारस वाला: धूप में डटे, लाइन में लगे, पान खाने को लोगों में दिखी कुछ ऐसी दीवानगी

#Snake in @ICICIBank #ATM@ICICIBank_Care to keep its business areas safe for people?

Credits: @Whatsapp pic.twitter.com/Vdq40xKSqP

— Deepak Kumar Vasudevan (@lavanyadeepak) May 8, 2020